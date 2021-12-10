"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье

Образ певица дополнила массивными серьгами, а волосы собрала в хвост на затылке.

"Киска", – прокомментировали образ певицы поклонники.

"Кайфовая", – написали фолловеры.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.