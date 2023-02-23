Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина

"Если бы тебя попросили составить меню последнего ужина перед казнью для Путина, что бы ты туда включил?" – спросил у Клопотенко автор проекта.
"Я бы туда насрал", – коротко ответил ресторатор.
Хто хоче стати су-шефом ? pic.twitter.com/Q4GRpAxLE0— Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) February 22, 2023
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.
В одном из своих последних интервью кулинарный эксперт рассказывал, что готовит для европейских политиков, которые приезжают в Украину.