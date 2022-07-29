Оригинальное издание книги является исследовательским проектом Института Кеннана, созданного в 1974 году на базе Международного центра Вудро Вильсона.
Над каждый разделом книги совместно работали ученые из украинских, американских, британских и канадских университетов.
"Это реальная попытка представить историю объективно и разносторонне, – отметил Копыл. – Это, пожалуй, последнее историческое издание по состоянию на 24 февраля. Практически подведен итог целого исторического этапа. Дальше будет уже другая история – история борьбы и победы, история, которая пишется нашими военными на фронте, волонтерами и "работниками тыла".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт о провозглашении независимости Украины.
На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.
24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости.