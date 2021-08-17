Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости

По словам жены Зиброва, его не пригласили участвовать в концерте из-за личных амбиций продюсера
По словам жены Зиброва, его не пригласили участвовать в концерте из-за личных амбиций продюсера
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Супруга и продюсер украинского певца Павла Зиброва Марина Зиброва 17 августа в комментарии изданию "КП в Украине" заявила, что ее муж лично просил Сергея Перельмана – продюсера концерта, который 24 августа в 19.00 состоится на НСК "Олимпийский" ко Дню Независимости, чтобы его включили в список участников, но получил отказ.

По словам Марины Зибровой, продюсер мотивировал свой отказ тем, что артист якобы является "конфликтным человеком", в связи с чем режиссер мероприятия Катя Царик не хочет с ним работать. В телефонном разговоре с певцом Царик сообщила, что в концерте будут задействованы "достойные из достойных". 

Жена певца подчеркнула, что во время подготовки к прошлогоднему концерту Зибров отказался исполнять песню из репертуара группы Onuka и организаторам пришлось ее заменить. 

Марина Зиброва призналась, что ее муж обижен из-за полученного отказа, причиной которого он считает "личные амбиции Перельмана". По словам Зибровой, во время концерта ко Дню Независимости должны звучать "знаковые песни, которые знают все и поют все".

Жена артиста отметила, что они заранее не планировали на 24 августа выступлений, так как рассчитывали на то, что Зибров окажется среди выступающих. 

Контекст:

24 августа 2021 года в Украине отмечают 30-летие независимости. В праздничном концерте, который состоится в столичном спорткомплексе "Олимпийский", примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская и другие. Весь список артистов опубликован здесь.

Вход на концерт платный, стоимость варьируется от 200 до 2700 грн, купить их можно по ссылке.

27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey – они планировали выступить с песней "Под дождем". В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону. 19 июля музыкант выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону. В ответ на это Муравицкий заявил, что в ролике выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку.

4 августа режиссер-постановщик Катя Царик в интервью порталу vesti.ua заявила, что приглашение выступить на концерте ко Дню Независимости получили еще несколько украинских групп, но они в итоге отказались. По словам режиссера, речь идет прежде всего о коллективах "Бумбокс", The Hardkiss и "Друга ріка".

13 августа украинская певица Екатерина Бужинская заявила, что получила отказ,. когда попросила организаторов этого концерта включить ее в состав участников. Режиссер мероприятия Царик назвала слова артистки выдумкой.

Концерт на НСК "Олимпийский" – не единственное мероприятие, которое пройдет в Киеве ко Дню Независимости. 22 августа на Михайловской площади состоится концерт "Ковчег "Украина": 10 веков украинской музыки", в котором примут участие Джамала, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, группа "ДахаБраха", фронтмен группы "Жадан і Собаки" Сергей Жадан, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Алина Паш, артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Теги: День Независимости, скандал, Павел Зибров, Марина Зиброва, Катя Царик
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