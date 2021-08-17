"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости

По словам Марины Зибровой, продюсер мотивировал свой отказ тем, что артист якобы является "конфликтным человеком", в связи с чем режиссер мероприятия Катя Царик не хочет с ним работать. В телефонном разговоре с певцом Царик сообщила, что в концерте будут задействованы "достойные из достойных".
Жена певца подчеркнула, что во время подготовки к прошлогоднему концерту Зибров отказался исполнять песню из репертуара группы Onuka и организаторам пришлось ее заменить.
Марина Зиброва призналась, что ее муж обижен из-за полученного отказа, причиной которого он считает "личные амбиции Перельмана". По словам Зибровой, во время концерта ко Дню Независимости должны звучать "знаковые песни, которые знают все и поют все".
Жена артиста отметила, что они заранее не планировали на 24 августа выступлений, так как рассчитывали на то, что Зибров окажется среди выступающих.
24 августа 2021 года в Украине отмечают 30-летие независимости. В праздничном концерте, который состоится в столичном спорткомплексе "Олимпийский", примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская и другие. Весь список артистов опубликован здесь.
Вход на концерт платный, стоимость варьируется от 200 до 2700 грн, купить их можно по ссылке.
27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey – они планировали выступить с песней "Под дождем". В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону. 19 июля музыкант выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону. В ответ на это Муравицкий заявил, что в ролике выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку.
4 августа режиссер-постановщик Катя Царик в интервью порталу vesti.ua заявила, что приглашение выступить на концерте ко Дню Независимости получили еще несколько украинских групп, но они в итоге отказались. По словам режиссера, речь идет прежде всего о коллективах "Бумбокс", The Hardkiss и "Друга ріка".
13 августа украинская певица Екатерина Бужинская заявила, что получила отказ,. когда попросила организаторов этого концерта включить ее в состав участников. Режиссер мероприятия Царик назвала слова артистки выдумкой.
Концерт на НСК "Олимпийский" – не единственное мероприятие, которое пройдет в Киеве ко Дню Независимости. 22 августа на Михайловской площади состоится концерт "Ковчег "Украина": 10 веков украинской музыки", в котором примут участие Джамала, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, группа "ДахаБраха", фронтмен группы "Жадан і Собаки" Сергей Жадан, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Алина Паш, артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.