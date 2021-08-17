"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости

По словам жены Зиброва, его не пригласили участвовать в концерте из-за личных амбиций продюсера Фото: pavlo_zibrov / Instagram

По словам Марины Зибровой, продюсер мотивировал свой отказ тем, что артист якобы является "конфликтным человеком", в связи с чем режиссер мероприятия Катя Царик не хочет с ним работать. В телефонном разговоре с певцом Царик сообщила, что в концерте будут задействованы "достойные из достойных".

Жена певца подчеркнула, что во время подготовки к прошлогоднему концерту Зибров отказался исполнять песню из репертуара группы Onuka и организаторам пришлось ее заменить.

Марина Зиброва призналась, что ее муж обижен из-за полученного отказа, причиной которого он считает "личные амбиции Перельмана". По словам Зибровой, во время концерта ко Дню Независимости должны звучать "знаковые песни, которые знают все и поют все".

Жена артиста отметила, что они заранее не планировали на 24 августа выступлений, так как рассчитывали на то, что Зибров окажется среди выступающих.