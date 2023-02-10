Королева Нидерландов засветилась в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото

На то, что королева Максима выбрала для мероприятия платье с вышивкой, на своей странице в соцсети обратила внимание компания – производитель наряда. На сайте магазина указано, что стоимость такого платья составляет 19,1 тыс. грн.

"Мы очень гордимся, что можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена. Спасибо королевской семье за то, что в очередной раз привлекли внимание мира к Украине", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FOBERINI (@foberini)