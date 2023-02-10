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11 февраля, 2023
 
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Королева Нидерландов засветилась в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото

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Максима жена короля Виллема-Александра
Максима – жена короля Виллема-Александра
Фото: ЕРА

Королева Нидерландов Максима во время официального визита на остров Сабу в рамках Карибского тура была одета в платье-вышиванку от украинского бренда Foberini. Снимки королевы опубликованы на странице официального аккаунта королевской семьи в Instagram.

На то, что королева Максима выбрала для мероприятия платье с вышивкой, на своей странице в соцсети обратила внимание компания – производитель наряда. На сайте магазина указано, что стоимость такого платья составляет 19,1 тыс. грн.

"Мы очень гордимся, что можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена. Спасибо королевской семье за то, что в очередной раз привлекли внимание мира к Украине", – говорится в публикации. 

Контекст:

Максима – жена короля Виллема-Александра и невестка экс-королевы Беатрикс. 

Это не первое появление королевы Максимы в платье-вышиванке. В 2016 году она появилась в платье с вышивкой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Нидерланды, вышиванка, мода и красота
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