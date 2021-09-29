"Красотка". " Почему до сих пор не не участвуешь в "Танцах со звездами?" Каменских энергично покрутила бедрами перед камерой. Видео

Артистка в черном топе и лосинах появляется в кадре с питомцем на руках, а после, отпустив собаку, начинает энергично вертеть бедрами перед камерой.

"Спортивное утро", – подписала ролик певица.

"Настя, почему ты до сих пор не участвуешь в "Танцах со звездами?" – отреагировали фолловеры.

"Красотка", – оценили ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)