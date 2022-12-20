Kruть пожаловалась на группу Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"

По словам певицы, в прямом эфире в припеве конкурсной песни группы Tvorchi звучал дабл основного вокала, что является нарушением правил нацотбора.
В ответ на это музыкальный продюсер нацотбора Дмитрий Шуров заявил, что во время прослушивания эфирной записи выступления дуэта в финале действительно слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом, но он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями.
Подчеркивается, что другие финалисты нацотбора в прямом эфире также совершили ряд мелких нарушений, но ни одно из них не стало основанием для дисквалификации кого-то из участников.
Kruть также обвинила победителей нацотбора в том, что их конкурсная песня Heart Of Steel издана лейблом Believe, который, по ее словам, продолжает работать на территории страны-агрессора РФ.
"Суспільне", комментируя обвинение, заявило, что согласно полученной ими информации, Believe является французской компанией, которая занимается дистрибуцией в Европе и Азии, а "дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил нацотбора".
"Пять из 10 финалистов нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ней недавно, – отмечается в публикации. – Организационный комитет принял решение, что обращение Kruть не является основанием для прекращения участия Tvorchi в нацотборе".
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Kruть принимала участие в нацотборе на "Евровидение" во второй раз. В 2020 году она заняла в финале третье место с композицией "99".
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi. Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители. Kruть с песней "Колискова" заняла второе место и набрала на один балл меньше, чем победители нацотбора, при этом максимальный балл она получила от жюри, а зрители оценили ее выступление в восемь баллов.
Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.