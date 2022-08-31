Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото

Денев получила "Золотого льва" за жизненные достижения
Фото: ЕРА
Французская актриса Катрин Денев 31 августа во время фотосессии в день открытия Венецианского кинофестиваля появилась в наряде, который украсила значком в видео украинского флага. Фото знаменитости опубликовало агентство ЕРА.
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Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Денев получила "Золотого льва" за жизненные достижения.
Фото: ЕРА
Контекст:
79-й Венецианский кинофестиваль пройдет в Италии с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
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