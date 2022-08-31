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31 августа, 2022
 
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Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото

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Денев получила "Золотого льва" за жизненные достижения
Денев получила "Золотого льва" за жизненные достижения
Фото: ЕРА

Французская актриса Катрин Денев 31 августа во время фотосессии в день открытия Венецианского кинофестиваля появилась в наряде, который украсила значком в видео украинского флага. Фото знаменитости опубликовало агентство ЕРА.

Денев получила "Золотого льва" за жизненные достижения. 

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Фото: ЕРА

Контекст:

79-й Венецианский кинофестиваль пройдет в Италии с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

Теги: Украина, Венеция, фотосессия, актриса, Венецианский кинофестиваль, Катрин Денев
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