  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео

В своем выступлении супруги отметили, что сами они не имеют возможности и полномочий предоставить оружие Украине для борьбы с российскими оккупантами или повлиять на принятие дополнительных санкций против страны-агрессора, но могут вдохновлять людей и правительства стран на то, чтобы действовать.
Кунис подчеркнула, что они с Кутчером оказывают поддержку Украине с первых дней войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.
Темой второго саммита стали проблемы переселенцев, образование, физическое и ментальное восстановление. Участниками саммита, кроме первых леди и джентльменов, стали эксперты в разнообразных сферах, а также мировые знаменитости. В частности, участие в саммите приняли американский актер Ричард Гир, британский футболист Дэвид Бекхэм, британская певица Элли Голдинг.
Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.
В 2015 году она вышла замуж за Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).
11 марта Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.
По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать $10 млн.
21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что актеры собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины, поблагодарив их за поддержку.