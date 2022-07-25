  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео

В своем выступлении супруги отметили, что сами они не имеют возможности и полномочий предоставить оружие Украине для борьбы с российскими оккупантами или повлиять на принятие дополнительных санкций против страны-агрессора, но могут вдохновлять людей и правительства стран на то, чтобы действовать.

Кунис подчеркнула, что они с Кутчером оказывают поддержку Украине с первых дней войны.

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Видео: Факти ICTV / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)