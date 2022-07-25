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25 июля, 2022
 
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Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео

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Кутчер и Кунис поддерживают Украину с первых дней войны
Кутчер и Кунис поддерживают Украину с первых дней войны
Фото: ЕРА

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем, американским актером Эштоном Кутчером 23 июля по видеосвязи приняли участие во втором саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве по инициативе первой леди Украины Еленой Зеленской под названием "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе". Запись их выступления опубликована на YouTube-канале ICTV.

В своем выступлении супруги отметили, что сами они не имеют возможности и полномочий предоставить оружие Украине для борьбы с российскими оккупантами или повлиять на принятие дополнительных санкций против страны-агрессора, но могут вдохновлять людей и правительства стран на то, чтобы действовать. 

Кунис подчеркнула, что они с Кутчером оказывают поддержку Украине с первых дней войны.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Темой второго саммита стали проблемы переселенцев, образование, физическое и ментальное восстановление. Участниками саммита, кроме первых леди и джентльменов, стали эксперты в разнообразных сферах, а также мировые знаменитости. В частности, участие в саммите приняли американский актер Ричард Гир, британский футболист Дэвид Бекхэм, британская певица Элли Голдинг.

Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

В 2015 году она вышла замуж за Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).

11 марта Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.

По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать $10 млн. 

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что актеры собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины, поблагодарив их за поддержку.

Теги: Дэвид Бекхэм, саммит, война России против Украины, Мила Кунис, Ричард Гир, Эштон Кутчер
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