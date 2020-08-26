"Ледяная детка". Леди Гага погузилась в ванну со льдом

Американская певица Леди Гага позировала в маске в ванне со льдом.

Американская певица Леди Гага разместила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в ванне, наполненной льдом. На лице певицы защитная медицинская маска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * . #vmas Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 25 Авг 2020 в 7:11 PDT

Подписчики Леди Гаги прокомментировали ее публикацию.

"Не стесняйся, вставай", – написал gagasfame.

"Ледяная детка", – отметил hausbeautynews.

"Ты такая сильная", – заявиа skomako.

Леди Гага не указала, с какой целью прибегла к экстремальной водной процедуре. В 2019 году она спасалась ванной со льдом после падения на сцене.

Леди Гага 28 марта 2020 года отметила 34-летие. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.