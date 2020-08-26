"Ледяная детка". Леди Гага погузилась в ванну со льдом

Американская певица Леди Гага разместила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в ванне, наполненной льдом. На лице певицы защитная медицинская маска.
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Подписчики Леди Гаги прокомментировали ее публикацию.
"Не стесняйся, вставай", – написал gagasfame.
"Ледяная детка", – отметил hausbeautynews.
"Ты такая сильная", – заявиа skomako.
Леди Гага не указала, с какой целью прибегла к экстремальной водной процедуре. В 2019 году она спасалась ванной со льдом после падения на сцене.
Леди Гага 28 марта 2020 года отметила 34-летие. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.