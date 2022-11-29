"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией

Горовая о Потапе: Думаю, у него большое будущее в той индустрии, которую выберет Фото: gorovaya_irina / Instagram

В передаче отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап отстранился от управления компанией, а все обязанности на себя взяла Горовая.

"Он единственный, кто помог мне понять, что такое шоу-бизнес и как к нему подходить. Мы сделали друг для друга все, что могли – я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет", – заявила Горовая.

Она также публично обратилась к Потапу.

"Леша, я очень тебя уважаю, благодарна за то, что мы сделали вместе и за то, что ми так классно работали и не работаем", – отметила она.