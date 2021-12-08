Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2021
 
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"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк снялась в разных позах в откровенном наряде

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Никитюк: Минутка самолюбования
Никитюк: Минутка самолюбования
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Кабо Верде, 8 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в мини-шортах и оголяющем спину блестящем топе с глубоким декольте на цепочке.

Никитюк позирует в кадре, принимая разные позы. На одном из снимков ведущая крупным планом показала зону декольте.

"Минутка самолюбования", – написала ведущая. 

"Леся, давай уже домой, хорош", – отреагировали фолловеры. 

"А если в отеле пожилые люди отдыхают? От такого и инфаркт может быть", – написали поклонники. 

"Леська что вытворяет!" – восхитились подписчики.

"Бесконечные ноги", – прокомментировали пользователи сети.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Никитюк снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, отдых, грудь
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