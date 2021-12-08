"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк снялась в разных позах в откровенном наряде

Никитюк позирует в кадре, принимая разные позы. На одном из снимков ведущая крупным планом показала зону декольте.
"Минутка самолюбования", – написала ведущая.
"Леся, давай уже домой, хорош", – отреагировали фолловеры.
"А если в отеле пожилые люди отдыхают? От такого и инфаркт может быть", – написали поклонники.
"Леська что вытворяет!" – восхитились подписчики.
"Бесконечные ноги", – прокомментировали пользователи сети.
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Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Никитюк снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".