"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк снялась в разных позах в откровенном наряде

Никитюк позирует в кадре, принимая разные позы. На одном из снимков ведущая крупным планом показала зону декольте.

"Минутка самолюбования", – написала ведущая.

"Леся, давай уже домой, хорош", – отреагировали фолловеры.

"А если в отеле пожилые люди отдыхают? От такого и инфаркт может быть", – написали поклонники.

"Леська что вытворяет!" – восхитились подписчики.

"Бесконечные ноги", – прокомментировали пользователи сети.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Никитюк снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".