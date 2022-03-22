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22 марта, 2022
 
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"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе

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Бедняков сообщил, что его разговор был прерван очередной серией взрывов
Бедняков сообщил, что его разговор был прерван очередной серией взрывов
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 22 марта сообщил в Instagram, что смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном российскими оккупантами Мариуполе.

По словам ведущего, их разговор был прерван очередной серией взрывов, которые были слышны и ему.

"Страшно было через телефон. Люди Мариуполя переживают настоящий ад", – написал Бедняков.

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Контекст:

13 марта Бедняков сообщил, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе остаются его близкие и друзья.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: Мариуполь, Андрей Бедняков
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