Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов

Цвет фуксии дает возможность для экспериментов с дизайном Фото: victorianatdha / Instagram

Лак цвета фуксии с эффектом хромирования смотрится ярко, но не вызывающе. Золотистый отблеск покрытия можно подчеркнуть с помощью фаланговых колец из желтого металла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Victoria Natdha | Nail Artist (@victorianatdha)

Тот же тон можно завершить другим топом – голлографическим, и маникюр будет выглядеть совсем по-другому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Victoria Natdha | Nail Artist (@victorianatdha)

Эффектно выглядит глянцевое покрытие на длинных ногтях, накрашенных лаком цвета фуксии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Victoria Natdha | Nail Artist (@victorianatdha)

Необязательно оформлять все ногти одинаково. Можно сделать яркие акценты цвета фуксии в сочетании с нежно-розовым тоном и золотистыми элементами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Victoria Natdha | Nail Artist (@victorianatdha)

Интересно смотрятся варианты с асимметричными линиями и геометрическими фигурами разных цветов. Главные акценты и здесь остаются за фуксией.