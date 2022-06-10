"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"

В новости говорится, что Макаревич и Галкин оказались в списке спонсоров готовившегося в Беларуси "госпереворота".

Отмечается, что Лукашенко передал Москве список граждан РФ, которые якобы перечисляли средства в фонд BYSOL, "готовившего переворот в Беларуси".

"Ну наконец-то! А ведь я еще марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал! Ребят, прикройте уже помойку!" – написал Макаревич.

Первым новость, которую привел Макаревич, опубликовало российское пропагандистское издание "Царьград".

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6068990969784362

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

В Израиле у музыканта 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В июне во время одного из своих концертов в Израиле Галкин высмеял российских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, а также российское правительство.