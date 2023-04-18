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18 апреля, 2023
 
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"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилец и Моисеенко внесены в базу сайта "Миротворец"
Данилец и Моисеенко внесены в базу сайта "Миротворец"
Фото: vdanmos / Instagram

Восемь из девяти концертов украинского дуэта "Кролики" в США, запланированных на апрель, были отменены благодаря инициативе украинской диаспоры. Об этом 16 апреля в Facebook сообщил активист Даниил Тонкопий.

"Кролики" из Украины, но высмеивают Украину и ездят по России. Поддерживают российскую идеологию "братских народов", поддерживают объединение России и Украины. Короче, понятно, что мех у "кроликов" на 100% из ваты. А мы прекрасно знаем, что надо делать с такими артистами. Мы связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрии. Подготовили все инструменты отмены. В итоге отменили восемь из девяти концертов", – написал Тонкопий.

Он отметил, что активистам предстоит отменить последний концерт артистов в Нью-Йорке. 

"Уверен, что тоже отменим. Если нет, будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что "кроликам" будет не до смеха. Вот так работает культура отмены", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/datonko/posts/pfbid028W7rj4rbcheUJAYzGmXGGBMz88NtgqEN2FKyBKeuaG2HmWH33JJPwt7kGXue6Yecl

Контекст:

Участники дуэта Владимир Данилец и Владимир Моисеенко внесены в базу сайта "Миротворец" за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации" страны-агрессора России.

В 2019 году артисты в эфире российского канала заявили, что мечтают о прекращении войны и о дружбе между народами Украины и РФ.

В феврале 2022 года на российском пропагандистском канале показали интервью с Данильцом и Моисеенко, которые жаловались на травлю в Украине.

После полномасштабного российского вторжения оба артиста замалчивают российскую агрессию против Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Данилец, Владимир Моисеенко, дуэт Кролики
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