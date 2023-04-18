"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко

"Кролики" из Украины, но высмеивают Украину и ездят по России. Поддерживают российскую идеологию "братских народов", поддерживают объединение России и Украины. Короче, понятно, что мех у "кроликов" на 100% из ваты. А мы прекрасно знаем, что надо делать с такими артистами. Мы связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрии. Подготовили все инструменты отмены. В итоге отменили восемь из девяти концертов", – написал Тонкопий.

Он отметил, что активистам предстоит отменить последний концерт артистов в Нью-Йорке.

"Уверен, что тоже отменим. Если нет, будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что "кроликам" будет не до смеха. Вот так работает культура отмены", – резюмировал он.