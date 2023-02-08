"Меня не застрелят?" На пресс-конференции в Лондоне репортер захотела обнять Зеленского. Он отреагировал. Видео

"Приветствую, господин президент. Я бы вас хотела обнять и поблагодарить, но не могу", – обратилась к Зеленскому журналистка на украинском языке прежде, чем задать ему свой вопрос.
"Почему? Идите обнимите", – отреагировал Зеленский и сам направился к репортеру.
"Меня не застрелят?" – со смехом спросила она, пока украинский президент шел в ее сторону.
Обнявшись с журналисткой, Зеленский вернулся к трибуне, а репортер обратилась к Сунак с вопросом о позиции Великобритании в отношении отправки военных самолетов в Украину и о санкциях против россиян в Лондоне.
Watch as a Ukrainian journalist asks for and then receives a hug from President Zelenskyy.— Sky News (@SkyNews) February 8, 2023
She then goes on to ask Rishi Sunak about Britain's stance on sending warplanes to Ukraine and about sanctions on Russians in London.https://t.co/cz5NTchyMw
* Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/a5W1apoajK
Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.
В Великобритании Зеленский провел переговоры с Сунаком и выступил в британском парламенте. Выступая перед Палатой общин и Палатой лордов, он призвал предоставить Украине боевые самолеты.
Кроме того, Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.