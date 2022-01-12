Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере

"В первый год трезвости она пытается быть крутой", – подписала 27-летняя Уиллис фото, на котором запечатлена в топе с завязанными накрест бретелями, засвечивающими грудь, джинсовой мини-юбке и бежевом берете.

"Встать на тропу абсолютно неизведанного, сделать бесповоротное заявление о том, кто я и с чем прощаюсь, было самым необычным и смелым моментом в моей жизни. Не зная, чем все обернется, я шагнула в новый чужой мир и тем самым стала чужой для мира, который знала. Прошло почти восемь лет с тех пор, как я изменила курс. И хотя всегда есть чему учиться, я очень благодарна за то, что нашла свою опору", – добавила она в подписи к фото, подчеркнув, что оно представляет собой "особый и нежный момент времени".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tallulah (@buuski)