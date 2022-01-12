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12 января, 2022
 
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Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере

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В 20 лет Таллула Уиллис признала, что имеет алкогольную зависимость, и начала вести здоровый образ жизни
В 20 лет Таллула Уиллис признала, что имеет алкогольную зависимость, и начала вести здоровый образ жизни
Фото: buuski / Instagram

Младшая дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис 12 января разместила в Instagram пост, в котором призналась, что уже почти восемь лет ведет трезвый образ жизни. Также Таллула показала фото, на котором запечатлена в копии откровенного наряда американской певицы Кристины Агилеры, в котором та пришла на церемонию MTV Video Music Awards в 2002 году.

"В первый год трезвости она пытается быть крутой", – подписала 27-летняя Уиллис фото, на котором запечатлена в топе с завязанными накрест бретелями, засвечивающими грудь, джинсовой мини-юбке и бежевом берете.

"Встать на тропу абсолютно неизведанного, сделать бесповоротное заявление о том, кто я и с чем прощаюсь, было самым необычным и смелым моментом в моей жизни. Не зная, чем все обернется, я шагнула в новый чужой мир и тем самым стала чужой для мира, который знала. Прошло почти восемь лет с тех пор, как я изменила курс. И хотя всегда есть чему учиться, я очень благодарна за то, что нашла свою опору", – добавила она в подписи к фото, подчеркнув, что оно представляет собой "особый и нежный момент времени".

Контекст:

Таллула Уиллис родилась в 1994 году в семье актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У нее есть две старшие сестры – Румер (1988) и Скаут (1991). Мур и Уиллис развелись в 2000 году, прожив в браке 13 лет.

Впервые о том, что в 15 лет она едва не умерла от алкогольной интоксикации, Таллула рассказала в 2019 году на шоу Red Table Talk.

5 мая 2021 года Таллула Уиллис объявила о помолвке с американским режиссером Диллоном Бассом.

Теги: алкоголь, Кристина Агилера, Деми Мур, Таллула Уиллис, грудь
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