  "Мне не нравятся эти герои – селюки, которые разговаривают на суржике". Егорова назвала образ украинского героя рагулем, который готов пожертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"

Украинская телеведущая Снежана Егорова сравнила образ украинского героя, готового положить жизнь, с наркоманом, который за дозу готов умереть.

Егорова: Я не хочу отдавать свою жизнь, а особенно жизнь моих детей Фото: Snezhana Egorova / Facebook

Украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что ей не нравится образ современного украинского героя. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Прямо_Talk".

"Какой он образ нашего современного украинского героя? Все, что предлагается в постмайданное время, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои – эти рагули, которые повылазили непонятно откуда, селюки, которые разговаривают на суржике и готовы свою жизнь положить... Свою жизнь – какую? Жизнь, которая ничего из себя не представляет?" – заявила Егорова.

Ведущая считает, что они готовы пожертвовать своей жизнью из-за "высокой суицидальной готовности и отсутствия перспектив".

"Как наркоманы за дозу готовы жизнь продать – но это же ненормально. То есть нас приучают к позиции жертвы, но я не хочу отдавать свою жизнь, а особенно жизнь моих детей", – подытожила Егорова.

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Комментарий Егоровой можно прослушать с 22.40. Видео: ПРЯМО_TALK / YouTube

Егорова родилась в 1972 году в Новой Каховке (Херсонская область). В 1992 году она вышла замуж за режиссера Семена Горова. В этом браке у ведущей родилось двое дочерей – Анастасия (1992) и Александра (1997).

В 2006 году Егорова стала женой музыканта Антона Мухарского. У супругов родилось трое детей Андрей (2006), Арина (2010) и Иван (2012).В 2015 году Мухарский заявил, что разводится с Егоровой.