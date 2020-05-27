"Мое сердце разбилось, когда вы рассказывали о пережитом сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары

Автобиографическая книга американской актрисы Деми Мур "Наизнанку" появилась в продаже в сентябре 2019 года, однако из-за карантина актриса была вынуждена прервать встречи с читателями и теперь подписывает экземпляры изданных ранее мемуаров, находясь дома.

Американская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с несколькими десятками экземпляров своей автобиографической книги "Наизнанку".

"Скучаю по нашим встречам", – подписала снимок актриса.

"Слушала вашу книгу во время карантина. Много взлетов и падений. Пусть ваши взлеты продолжаются", – написали фолловеры.

"Мое сердце разбилось, когда вы говорили о пережитом в 15 лет сексуальном насилии, вы так смелы!" – прокомментировали пост читатели.

"Как можно заказать?" – спрашивают подписчики Мур.

Деми Мур приступила к написанию мемуаров в 2010 году, будучи замужем за актером Эштоном Катчером. Книга появилась в продаже в сентябре 2019 года в печатном формате и аудиоверсии. В ней актриса откровенно рассказала о многих драматических моментах из личной жизни. В одном из эпизодов Мур описала, как была изнасилована в возрасте 15 лет.