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27 мая, 2020
 
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"Мое сердце разбилось, когда вы рассказывали о пережитом сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары

Автобиографическая книга американской актрисы Деми Мур "Наизнанку" появилась в продаже в сентябре 2019 года, однако из-за карантина актриса была вынуждена прервать встречи с читателями и теперь подписывает экземпляры изданных ранее мемуаров, находясь дома.

Мур писала автобиографическую книгу почти 10 лет
Мур писала автобиографическую книгу почти 10 лет
Скриншот: demimoore / Instagram

Американская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с несколькими десятками экземпляров своей автобиографической книги "Наизнанку".

"Скучаю по нашим встречам", – подписала снимок актриса. 

"Слушала вашу книгу во время карантина. Много взлетов и падений. Пусть ваши взлеты продолжаются", – написали фолловеры. 

"Мое сердце разбилось, когда вы говорили о пережитом в 15 лет сексуальном насилии, вы так смелы!" – прокомментировали пост читатели. 

"Как можно заказать?" – спрашивают подписчики Мур. 

Деми Мур приступила к написанию мемуаров в 2010 году, будучи замужем за актером Эштоном Катчером. Книга появилась в продаже в сентябре 2019 года в печатном формате и аудиоверсии. В ней актриса откровенно рассказала о многих драматических моментах из личной жизни. В одном из эпизодов Мур описала, как была изнасилована в возрасте 15 лет.

Теги: США, Эштон Катчер, Деми Мур, актриса
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