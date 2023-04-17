Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих

Для приготовления мохито понадобятся в том числе мята и лимон Фото: pixabay.com

1 г зеленого пищевого красителя – по желанию.

кубики со льдом – по желанию ;

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