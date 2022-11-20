Морпех Дианов передал собранные ему 1,7 млн грн Поляковой для благотворительного сбора на протезирование украинских защитников

Полякова: Я невероятно благодарна Дианову за то, что он сделал и продолжает делать для Украины Фото: Оля Полякова / Facebook

"Я очень горжусь каждым, кто принял участие в благотворительной инициативе и внес свой вклад в лечение наших военных. Я невероятно благодарна Дианову за то, что он сделал и продолжает делать для Украины. Его сумма пожертвования составила рекордные 1,7 млн грн. Это просто фантастика", – написала Полякова.

"Более восьми месяцев как я живу, пользуясь одной рукой. Ко многим ограничениям привык. Некоторое время я думал, что так уж будет всегда. Я искал варианты, как переадресовать часть вашей помощи именно тем, кто, как и я, нуждается в возвращении возможности обнимать родных обеими руками, а также ходить, возможно, и держать оружие", – написал на своей странице в Facebook Дианов.