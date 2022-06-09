"Мой ангел-телохранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стала восемь лет назад

"Восемь лет как тебя нет. Такое странное стечение обстоятельств – именно 8 июня мой день ангела и именно в этот день восемь лет назад умер мой отец. Мне кажется, именно ты теперь и есть мой ангел-телохранитель! Надеюсь, ты меня видишь и слышишь, пожалуйста, защити моих детей от войны", – подписала фото арститка.
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Гвоздева в марте 2021 года в интервью YouTube-каналу Dorotye рассказывала, что ее отец умер от рака легких почти за месяц до ее свадьбы, которая состоялась 14 августа 2014 года.