"Мой ангел-телохранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стала восемь лет назад

"Восемь лет как тебя нет. Такое странное стечение обстоятельств – именно 8 июня мой день ангела и именно в этот день восемь лет назад умер мой отец. Мне кажется, именно ты теперь и есть мой ангел-телохранитель! Надеюсь, ты меня видишь и слышишь, пожалуйста, защити моих детей от войны", – подписала фото арститка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer * (@ilonagvozdeva)