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01 марта, 2023
 
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Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко после общественных протестов

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Россиянка Нетребко готовилась выступить в столице Тайваня 5 марта
Россиянка Нетребко готовилась выступить в столице Тайваня 5 марта
Фото: ЕРА

Тайванский национальный симфонический оркестр отменил выступление российской певицы Анны Нетребко и ее мужа, российского артиста Юсифа Эйвазова из-за общественных протестов. Об этом 28 февраля сообщается на сайте оркестра.

В заявлении говорится, что после переговоров с управляющей компанией певицы было принято решение отменить концерт "из соображений безопасности".

Концерт был запланирован на 5 марта в Национальном концерт-холле в столице Тайваня Тайбэе.

Контекст:

3 марта 2022 года Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки президента РФ Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной". 

30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она. 

После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет ранее запланированные концерты Нетребко"Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба родины", – объяснили в театре причины отмены выступлений.

В конце мая стало известно, что театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с Нетребко.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, Тайвань, Анна Нетребко, война России против Украины
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