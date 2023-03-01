Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко после общественных протестов

В заявлении говорится, что после переговоров с управляющей компанией певицы было принято решение отменить концерт "из соображений безопасности".
Концерт был запланирован на 5 марта в Национальном концерт-холле в столице Тайваня Тайбэе.
3 марта 2022 года Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки президента РФ Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной".
30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она.
После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет ранее запланированные концерты Нетребко. "Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба родины", – объяснили в театре причины отмены выступлений.
В конце мая стало известно, что театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с Нетребко.