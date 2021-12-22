Наоми Уоттс показала на видео 13-летнего сына, который выглядит, как девочка

"Небольшой совет по уходу за собой в домашних условиях для вас и вашей семьи", – подписала актриса публикацию.
"Я хочу нанять Кая в качестве косметолога", – написала ginagershon.
"Вы восхитительны! Моя мама никогда бы не позволила мне так весело провести время", – прокомментировал rbeccabl.
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Уоттс известна ролями в фильмах "Малхолланд Драйв", "Бердмэн", "Кинг Конг". Она воспитывает двух сыновей – Александра Пита (2007) и Сэмюэла Кайа (2008). Их отец – бывший гражданский муж артистки, американский актер Лев Шрайбер. Они расстались в 2016 году после 11 лет совместной жизни.
В 2019 году в СМИ появилась информация, что Уоттс примкнула к числу звезд, которые полностью выступают за самовыражение своих детей. С 10-летнего возраста ее сын Сэмюэль Кай начал носить длинные волосы, женскую одежду и аксессуары.
13 декабря Сэмюэлю Каю исполнилось 13 лет. Фото мальчика Уоттс опубликовала в Instagram.