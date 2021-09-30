"Наш лучший день". Олимпийская чемпионка Терлюга вышла замуж за своего тренера

Избранником спортсменки стал ее тренер Владимир Зарецкий. Свадьбу пара сыграла в Одессе 26 сентября.

"Хочу поделится с вами нашим лучшим днем – днем нашей свадьбы. В первую очередь хочу поблагодарить всех наших близких – кто разделил с нами все эти приятные моменты", – написала она.

По словам спортсменки, церемония была чуткой и эмоциональной.

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Пара оформила отношения немного раньше. 24 сентября Терлюга сообщила, что они с Зарецким стали мужем и женой. Отношения они узаконили 22 сентября.

"Вы бы смогли поверить в то, что люди, которые никогда близко не общались с самого детства, по итогу женятся? В конце января я узнала то, что вообще не ожидала услышать от Вовы. Как оказалось, на протяжении 15 лет у него была симпатия ко мне, и все эти ссоры и соперничество были лишь защитной реакцией. После долгого обсуждения в тот неожиданный для меня миг, мы сказали друг другу: "Давай попробуем", и до сих пор я не пожалела об этом ни на секунду", – призналась она.

По словам Терлюги, Зарецкий окружил ее заботой, искренними эмоциями и неожиданными чувствами.

"Самое интересное – это то, что я вообще не ожидала такого шага, как предложение руки и сердца после трех месяцев отношений. Я ответила: "Да". Без сомнений, так как чувствую себя самой счастливой и под огромной мужской защитой. (...) Очень странная, непредсказуемая история, которая закончилась настоящими чувствами и статусом "муж и жена", – написала она.

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21 сентября спортсменка публиковала фото девичника.

"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты – я", – писала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)