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23 июля, 2023
 
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"Наслаждались благословениями воды и любви". 56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего мужа

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Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году
Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 23 июля в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в воде в цельном купальнике цвета фуксия вместе со своим мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

На заглавном фото актриса позирует в воде в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего супруга. На других снимках она изображена одна.

"Наслаждались великими благословениями солнца, воды и любви", – подписала она снимки.

Контекст:

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения их дочери Валентины. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года, президент группы Artémis с 2003 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: купальник, Сальма Хайек, семья
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