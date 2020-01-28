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28 января, 2020
 
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Наталья Андрейченко нашлась: она была в специальном поселении в джунглях

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике на сутки, призналась, что добровольно исчезла, чтобы побыть с духовными лидерами из разных стран.

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Андрейченко: В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить
Андрейченко: В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить
Фото: natalya_andreychenko / Instagram

63-летняя советская и российская актриса Наталья Андрейченко заявила в Instagram, что находилась в специальном поселении в джунглях, чтобы освободиться и набраться сил. 

"Когда я приехала от своей подруги Марэт домой, меня уже ждала машина, чтобы отвезти за 2,5 часа от моря вглубь джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка silence – "молчание". В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить", – написала актриса.

По словам Андрейченко, до этого две недели она очищала свое тело.⠀

Домой ее привезли в понедельник, 27 января, в 17.30.

PR-директор Андрейченко 26 января заявил, что актриса не выходит на связь более суток, а последней ее видела подруга Марэт.

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда".

Теги: Наталья Андрейченко, актриса, исчезновение
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