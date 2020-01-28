Наталья Андрейченко нашлась: она была в специальном поселении в джунглях

63-летняя советская и российская актриса Наталья Андрейченко заявила в Instagram, что находилась в специальном поселении в джунглях, чтобы освободиться и набраться сил.
"Когда я приехала от своей подруги Марэт домой, меня уже ждала машина, чтобы отвезти за 2,5 часа от моря вглубь джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка silence – "молчание". В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить", – написала актриса.
По словам Андрейченко, до этого две недели она очищала свое тело.⠀
Домой ее привезли в понедельник, 27 января, в 17.30.
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Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. * Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил... * Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами... * Сообщу позже. * Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. * Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание. * * В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. * До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело". * * Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон. * О Боже!!!!!!!!!!
PR-директор Андрейченко 26 января заявил, что актриса не выходит на связь более суток, а последней ее видела подруга Марэт.
Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда".