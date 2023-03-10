"Называли неуправляемой". Украинская ведущая рассказала, как немецкий телеканал заставлял снимать ее неправдивые репортажи о войне в Украине

Ашион: Я смотрела на них и мне было жаль их и их игрушечный мир Фото: Karolina Ashion / Facebook

"Уже неделю меня не оставляет странное ощущение – смесь почти безумной радости с чувством вины за то, что пропустила что-то чрезвычайно важное, что-то такое, без чего сложно идентифицировать себя украинкой, полностью пережившей эту войну. Я о событиях прошлого года – самой страшной украинской весны", – написала она.

По словам Ашион, в Германии она работала журналисткой на одном из ведущих каналов и вела ежедневную программу Ukraine Update.

Она рассказала, что ей несколько раз приходилось спорить с продюсерами о том, как освещать российскую агрессию против Украины.

Ашион призналась, что во время командировки в Киев перед ней и ее коллегами руководство поставило "четкую задачу получить сюжет, в котором украинцы вроде устали от войны и потому готовы, чтобы руководство страны село за стол переговоров с Рашей".

"И мои буквально мольбы о том, что это невозможно и вы не найдете ни одного украинца с таким мнением, никого не волновали", – подчеркнула журналистка.

Ашион отметила, что тогда поругалась с продюсером, который назвал ее "неуправляемой", а в итоге записала "нейтральную подводку к сюжету об Украине".

Ведущая заявила, что ее друзья не понимали, как она может возвращаться в Украину, пока в стране идет война.

"А я смотрела на них и мне было жаль их и их игрушечный мир", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina Ashion/Каролина Ашион (@karolina_f_ashion)