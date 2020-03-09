"Не прочитала, прожила". Семилетняя актриса Украины Евфросиния Мельник поздравила Кобзаря с днем рождения

Семилетняя украинская актриса Евфросиния Мельник с присущей ей актерской выразительностью продекламировала стих украинского поэта Тараса Шевченко "Мені тринадцятий минало", посвятив выступление 206-й годовщине со дня рождения Кобзаря.

Семилетняя украинская актриса, победительница международного конкурса декламаторов Евфросиния Мельник 8 марта на своей странице в Facebook опубликовала видео, прочитав стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко "Мені тринадцятий минало".

"С днем рождения, Кобзарь", – подписала видео Мельник, посвященное 206-й годовщине со дня рождения поэта.

Подписчики актрисы признались, что благодаря этому видео девочка заново открыла для них поэзию Шевченко.

"Не прочитала. Прожила!" – написали в комментариях к репостам подписчики.

Евфросиния Мельник родилась в 2013 году. Любимым произведением Мельник является "Походження світу" Остапа Вишни. Девочка также наизусть декламирует произведения Маяковского, Симоненко и Высоцкого.

В возрасте четырех лет Мельник завоевала Гран-при и Супер-Гран-при на международном фестивале декламаторов "Украина объединяет мир", прочитав произведение украинского поэта Василия Симоненко. После этого Мельник пригласили на первый кастинг.

В настоящее время юная актриса снимается в фильме "Звезды по обмену", в котором главные роли исполняют Ольга Полякова и Dzidzio.

Семилетняя актриса за последние несколько лет снялась в 16 украинских кинопроектах. Мельник является соведущей "Экспресс-уроков украинского языка" филолога Александра Авраменко, которые выходят в эфире утреннего шоу "Сніданок з "1+1".