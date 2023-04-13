Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
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Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай и тех и других

Кабачки имеют противопоказания к соседству на огороде
Кабачки имеют противопоказания к соседству на огороде
Фото: pixabay.com

Кабачки относятся к лианообразной культуре, способной к активному разрастанию, поэтому их можно сажать рядом не со всеми растениями. На сайте "Перший дачний" рассказали, для каких культур соседство с кабачками неприемлемо.

Ни в коем случае не сажайте кабачки и огурцы рядом. Обе эти культуры являются семечковыми, и у них часто происходит процесс перекрестного опыления. При совместной посадке и огурцы, и кабачки дадут скудный и некачественный урожай.

Возможна посадка кабачков рядом с патиссонами и тыквой, но нужно учесть, что эти растения болеют одинаковыми болезнями. Поэтому регулярно нужно проводить осмотр каждой культуры. У кабачков, тыквы и патиссонов так же, как и у кабачков с огурцами, способно произойти переопыление, что отрицательно скажется на урожайности.

Нельзя высаживать кабачки с бахчевыми культурами, принадлежащими к одной семье. Эти растения нуждаются в одних и тех же питательных компонентах, поэтому конкуренция за выживание отрицательно скажется на качестве урожая.

Кабачки можно посадить рядом с капустой, луком, кукурузой, баклажанами, бобовыми.

Теги: урожай, кабачки, огород, огородные работы
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