"Не случайно". В Москве сосулька упала генералу на голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео

Прокуратура начала проверку, выясняются "обстоятельства и причины произошедшего" Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Сообщается, что Елизаров был госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.

В Telegram-канале московской прокуратуры сообщается, что Дорогомиловской межрайонной прокуратурой начата проверка, выясняются "обстоятельства и причины произошедшего".

"А знаете, что самое интересное? Что сосулька упала с крыши здания национального центра управления в кризисных ситуациях. Здания, принадлежащего МЧС. Все логично", – отреагировали в сети.

А знаете, что самое интересное? Что сосулька упала с крыши здания Национального центра управления в кризисных ситуациях. Здания, принадлежащего МЧС. Всё логично. — Alexandr Ivanov (@photoprague) December 28, 2022

"Не случайно", – предположили в сети.