Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
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"Не верю, что он может быть таким непорядочным". Звезда "Женского квартала" высказалась об отъезде Винника за границу

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Проживающий в Германии Винник помогает украинским защитникам
Проживающий в Германии Винник помогает украинским защитникам
Фото: Олег Винник / Facebook

Украинская актриса, участница "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару в интервью, которое вышло 18 октября на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, прокомментировала отъезд украинского певца Олега Винника в Германию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Где Олег Винник?" – спросила у Сопонару Доротюк, обсуждая отъезд украинцев за границу из-за российской агрессии.

"Он где-то пропал, говорят, что он болеет. Если болеет, пусть лечится, – сказала Сопонару. – Но если нет – то это страшно. Его здесь все так любили! Ну как так? Я не верю, что он просто спрятался. Наверное, что-то случилось с ним. Я не верю, что он может быть таким непорядочным".

Контекст:

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

10 июля солист украинской группы Kozak System Иван Леньо обратился к Виннику. "Олег, ты просто сам должен понимать, что если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем", – заявил Леньо.

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она не стала называть свое имя и фамилию, но подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию, где он жил последние 20 лет, стали его проблемы со здоровьем. Адвокат сообщила, что Винник помогает ВСУ, но не афиширует этого. 

Теги: война России против Украины, Олег Винник, Ирина Сопонару
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