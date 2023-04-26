Недзельский: Винник поехал в Германию лечиться еще до войны и там остался. Была неприятная болезнь, до сих пор длится. Но люди выживают

Слухи об онкозаболевании у Винника
Украинский блогер Богдан Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, 17 апреля заявил, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. Руководитель официального фан-клуба артиста Валерия Барон назвала это сплетнями и манипуляцией.
Комментарий Недзельского
По словам друга Винника, артист действительно заболел, но у него "никакой онкологии нет".
"Он бодрячком. Была неприятная болезнь, и она до сих пор длится. Но это не связанно с онкологией. У мужчин ближе к 50 [годам] начинают всплывать последствия их жизни. Вот как они жили сколько не досыпали, сколько не доедали, сколько концертов в день давали, по два, по три, по четыре и на холоде, и в дождь. А оно же все накопилось и дает знать", – отметил Недзельский.
На вопрос, является ли болезнь Винника последствием того, что он переболел COVID-19, Недзельский ответил утвердительно.
"С этого все началось. При этом началось еще до войны. Действительно было отменено несколько концертов. Он поехал в Германию лечиться еще до войны и так он там и остался, потому что это дало второе и третье осложнение, к сожалению. Но люди выживают", – резюмировал друг Винника.
Недзельский сообщил, что певец в настоящее время продолжает лечение и работает в студии.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.
В июле адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. Известно, что Винник живет в Берлине, где у него есть недвижимость. По словам Недзельского, Винник активно помогает ВСУ с покупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле признался, что разочарован исчезновением Винника.
17 апреля все посты на официальных страницах Винника в соцсетях были удалены, в том числе и те, в которых артист выступил против российской агрессии. 22 апреля продюсер Винника Александр Горбенко заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений". Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Винника принадлежат его компании.
26 апреля Недзельский сообщил, что посты со страниц артиста удалил его менеджмент. Комментируя заявление Горбенко, Недзельский заявил, что "артисты очень наивные и не всегда читают то, что подписывают".