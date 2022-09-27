"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой

"Мы сейчас невероятно счастливы, что наша дочь на днях стала студенткой. Мы с папой радовались и гордились ею, – сказала Елена Зеленская. – Мы радуемся, что сейчас сын снова пошел в школу".
Зеленская не уточнила, куда именно поступила их дочь. Ранее она говорила, что Александра намерена получить высшее образование в Украине.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.