"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой

"Мы сейчас невероятно счастливы, что наша дочь на днях стала студенткой. Мы с папой радовались и гордились ею, – сказала Елена Зеленская. – Мы радуемся, что сейчас сын снова пошел в школу".

Зеленская не уточнила, куда именно поступила их дочь. Ранее она говорила, что Александра намерена получить высшее образование в Украине.