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25 мая, 2020
 
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"Ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинским Кардашян". Onuka рассказала, почему скрыла беременность

Лидер проекта Onuka Ната Жижченко заявила, что им с мужем, продюсером Евгением Филатовым, оборвали мессенджеры после рождения первенца.

Onuka: Никакой секретности, только приоритетность
Onuka: Никакой секретности, только приоритетность
Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер проекта Onuka Ната Жижченко, ставшая впервые мамой, на своей странице в Instagram рассказала, почему не сообщала о беременности. 

"Весть о рождении Саши в медиа могла бы конкурировать с выходом сразу всех будущих релизов нашей группы. Нам буквально оборвали мессенджеры с поздравлениями, и я не устану благодарить за эти теплые слова", – написала исполнительница. 

Жижченко подчеркнула, что некоторые из поздравителей отметили, что беременность она держала в секрете.

"Здесь сразу в голове возникает вопрос о законности этой таинственности. Тем не менее, по моему мнению, некоторые аспекты своей жизни ты должен оставлять вне своей публичной деятельности. Более того, откровенно говоря, ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинским Кардашян и заниматься продвижением своего творчества в режиме реалити. Для своего слушателя мне больше всего хотелось бы остаться музыкантом, а не активной корреспонденткой соцсетей или советчицей по домашним вопросам. Для меня эти отношения с вами дороги именно потому, что вы разделяете со мной любовь к музыке. Никакой секретности, только приоритетность", – объяснила она.

О том, что Жижченко родила первенца, стало известно 14 мая. Отец ребенка – лидер проекта Tne Maneken, продюсер Евгений Филатов.

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

Теги: дети, соцсети, беременность, Onuka, мессенджер, поздравление, музыкант, Евгений Филатов, Ната Жижченко, творчество, роды, продюсер, советы, соцсеть
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