СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"

По словам собеседников издания, Гранц проживает на вилле в курортном городе Марбелья (Испания), а с певицей только встречается, поэтому "говорить об их неземной любви еще рано".

Семья Гранца, отметил собеседник, проживает отдельно – он не разводится с супругой, так как на нее зарегистрирована часть его активов.

По информации осведомленного источника, между бизнесменом и певицей "никакого бурного романа нет", так как у Гранца "на первом месте работа", хотя артистка считает его "своим мужчиной".

Отмечается, что благодаря протекции Гранца певица выступала осенью 2022 года в Киеве на дне рождения бизнесмена Павла Фукса.

Человек из окружения бизнесмена и артистки также отметил, что дом в Италии Лободе помог купить Гранц.