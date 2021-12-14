"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama

"Горячая мама", – подписала она фото на английском.

"Ого, Даша!" – восхитились подписчики.

"Даша, ну просто отрыв башки", – написали фолловеры.

"Невероятно сексуальная", – оценили фото поклонники.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.