  "Он знал". В сети обсуждают появление Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra, за пять лет до ее победы на "Евровидении 2022"

На снимке Зеленский запечатлен в розовой панамке, похожей на ту, которая является частью имиджа фронтмена украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка, победившей на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".
"Он знал. И знает, что следующая победа тоже за нами", – подписала она фото.
"Наш президент точно что-то знает", – отреагировали подписчики певицы.
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Образ Зеленского пятилетней давности активно обсуждается и в Twitter.
Зеленский в «панамке участника Kalush Orchestra» вызвал фурор в сети: он что-то знал - https://t.co/NTULVYLADf#KalushOrchestra #ВладимирЗеленский #Шоубиз pic.twitter.com/tHK2U7Z0YZ— Plitkar в Твиттере (@plitkar) May 15, 2022
"Победа Украины была заложена еще во времена..." – прокомментировала фото Зеленского в панамке пользователь с ником Клята.
перемогу України було закладено ще за часів ... pic.twitter.com/xVwlrd7EcF— клЯта (@cute_pizza_) May 14, 2022
Зеленский появился в розовой панамке во время съемки одного из пародийных номеров. Соответствующее видео в том числе опубликовано на YouTube-канале студии "Квартал 95" в YouTube.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.