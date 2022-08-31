Осадчая – родителям из разных стран мира: На мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне

"Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира. Просто представьте на секунду, что вы собираете своего ребенка в школу и кладете не сэндвич на обед, а еду на три дня, ведь бомбоубежище, где может привалить детей, могут разбирать именно столько времени", – написала она.
Осадчая перечислила и другие необходимые теперь для украинских школьников вещи – фонарик, лекарство, сменная одежда, павербанк.
"И везде вложить записки с контактами родителей. Нет, это не сбор в лагерь на неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года, – подчеркнула ведущая. – Каждый день, когда будете собирать своих детей в школу, вспомните об украинской маме, которая сейчас собирает своему ребенку теплую одежду и не знает, где именно будут проходить уроки: в классе или бомбоубежище. Просто на мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне".
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Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.
В Офисе президента Украины отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.
Органы местного самоуправления должны до 1 сентября завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища. "Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.