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31 августа, 2022
 
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Осадчая – родителям из разных стран мира: На мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне

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Осадчая: Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира
Осадчая: Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 31 августа в Instagram разместила обращение к родителям во всех странах, чьи дети пошли или пойдут в школы в мирное время.

"Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира. Просто представьте на секунду, что вы собираете своего ребенка в школу и кладете не сэндвич на обед, а еду на три дня, ведь бомбоубежище, где может привалить детей, могут разбирать именно столько времени", – написала она. 

Осадчая перечислила и другие необходимые теперь для украинских школьников вещи – фонарик, лекарство, сменная одежда, павербанк.

"И везде вложить записки с контактами родителей. Нет, это не сбор в лагерь на неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года, – подчеркнула ведущая.  Каждый день, когда будете собирать своих детей в школу, вспомните об украинской маме, которая сейчас собирает своему ребенку теплую одежду и не знает, где именно будут проходить уроки: в классе или бомбоубежище. Просто на мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента Украины отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища. "Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.

Теги: война России против Украины, 1 сентября, Катя Осадчая, школа
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