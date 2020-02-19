Осадчая и Горбунов отпраздновали трехлетие сына

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram разместила снимки празднования трехлетия своего младшего сына, Ивана.
"Спасибо, Ивасик, что выбрал нас своими родителями. Наша гордость и наш герой! Три года пролетели как мгновение", – написала она.
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Дякуємо Івасик, що вибрав нас своїми батьками. Наша гордість і наш герой! Три роки пролетіли, як мить. #івасику3
Отец ребенка, телеведущий Юрий Горбунов обнародовал видео, снятое во время праздника.
"Говорят что чужие дети растут быстро! А свои – еще быстрее! Нам уже целых три годика! Расти, сын, здоровым и счастливым! Мы с мамой тебя очень любим", – написал Горбунов.
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Кажуть що чужі діти ростуть швидко!А свої -ще швидше!!Нам вже цілих 3 рочки!!Рости сину здоровий і щасливий!! Ми з мамою тебе дуже любимо!!
Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения ребенка. Их сын Иван родился 18 февраля 2017 года.
36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49. Супруги вместе ведут вокальное шоу "Голос країни" на "1+1".