Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук заявил, что на "Евровидении 2020" победит группа Little Big из РФ. Об этом сообщили на украинской странице конкурса в Instagram.
"Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом геев, инвалидов и фриков на открытии концерта Kazka во Дворце спорта 4 марта", – говорится в посте.
"Зачем нам "Соловей", если все равно победит Little Big?" – сказал он.
Остапчук отметил, что победившая в прошлом году в нацотборе, но не поехавшая на конкурс Maruv не умеет петь. "Нет голоса, а есть только ноги", – поделился мнением Остапчук. Участника от Украины на "Евровидении 2018" Melovin он назвал терминатором с катарактой.
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Остапчук, ведучий Євробачення 2017 у Києві, назвав його « «конкурсом геїв, інвалідів та фріків» на відкритті концерту KAZKA у Палаці Спорту 4 березня. Володимир також сказав, що «навіщо нам Соловей, якщо все одно переможуть Little Big» Також зазначив, що у переможниці Нацвібору 2019 MARUV «немає голосу, а є тільки ноги», а учасника Україні на Євробаченні 2018 MELOVIN назвав «термінатором з катарактою». * Під час виступу люди освистували Остапчука. * P.S. Цитування є інтерпретацією і не є дослівним. * #евровидение #євробачення
Владимир Остапчук был ведущим конкурса "Евровидение 2017", который проходил в Киеве.
"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.
22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.
Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.