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05 марта, 2020
 
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Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом геев, инвалидов и фриков

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук заявил, что представителю Украины, группе Go-A, нет смыса ехать на "Евровидение 2020".

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Остапчук: Зачем нам "Соловей", если все равно победит Little Big?
Остапчук: Зачем нам "Соловей", если все равно победит Little Big?
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук заявил, что на "Евровидении 2020" победит группа Little Big из РФ. Об этом сообщили на украинской странице конкурса в Instagram.

"Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом геев, инвалидов и фриков на открытии концерта Kazka во Дворце спорта 4 марта", – говорится в посте.

"Зачем нам "Соловей", если все равно победит Little Big?" – сказал он.

Остапчук отметил, что победившая в прошлом году в нацотборе, но не поехавшая на конкурс Maruv не умеет петь. "Нет голоса, а есть только ноги", – поделился мнением Остапчук. Участника от Украины на "Евровидении 2018" Melovin он назвал терминатором с катарактой.

Владимир Остапчук был ведущим конкурса "Евровидение 2017", который проходил в Киеве.

"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей. 

Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.

Теги: Евровидение, Владимир Остапчук, Melovin, Kazka, Maruv, Евровидение 2020, Little Big
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