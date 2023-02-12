Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2023
 
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"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет актрисе из РФ, которая возмутилась отношением властей к Ахеджаковой

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Гордон Мироновой: Уезжайте оттуда, пока не поздно будет хуже, и намного
Гордон – Мироновой: Уезжайте оттуда, пока не поздно – будет хуже, и намного
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Российская актриса Мария Миронова назвала возмутительной несправедливостью снятие руководством московского театра "Современник" единственного спектакля с участием российской актрисы Лии Ахеджаковой. Свое мнение Миронова опубликовала 12 февраля в Instagram

Миронова назвала Ахеджакову уникальной актрисой и честным, небезразличным и смелым человеком.

"Такими темпами кто вообще сможет на нее [сцену] выходить через какое-то время?!" – возмутилась Машкова.

Она заявила, что российским артистам в период Советского Союза жилось намного лучше, чем при нынешнем руководстве РФ.

"В СССР их ценили и уважали, поддерживали, дома строили, больницы с бесплатными услугами, санатории, выделяли квартиры и не попрекали, что они "наживаются" на стране! А что сейчас? Их Гонят? По-моему это, предел и черта, за которую заходить уже нельзя", – написала Машкова.

На публикацию российской артистки отреагировал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"От фашистов, убивающих сотни тысяч украинцев (и, кстати, русских) и бомбящих наши мирные цветущие города, вы ждали чего-то другого? Мой вам совет: уезжайте оттуда, пока не поздно – будет хуже, и намного", – посоветовал он Мироновой 

Скриншот: mariya_mironova_actress / Instagram
Скриншот: mariya_mironova_actress / Instagram

Контекст:

Ахеджакова весной 2015 года заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России

Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ. 

В марте актриса заявила, что не простит России нападение на Украину"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

7 февраля 2023 года стало известно, что руководство московского театра "Современник" отменило спектакль с участием Ахеджаковой. "Приказ есть. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя",  заявила артистка на следующий день в комментарии российскому изданию "Подъем".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дмитрий Гордон, СССР, Лия Ахеджакова, украинцы, фашисты, война России против Украины, спектакль, Мария Миронова
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