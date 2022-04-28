"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой

Панин: Я смотрю видео, которое выкладывает Максим у себя на странице. Я слышу его. Я аплодирую ему Фото: actor.panin / Instagram

В ролике, обнародованном в Instagram 27 апреля, Панин заявил, что пропагандистка, пытаясь облить грязью Галкина и Пугачеву, сделала это по отношению к себе.

"Я смотрю видео, которое выкладывает Максим у себя на странице. Я слышу его. Я аплодирую ему. Он – молодец. Все, что наговорила Симоньян, – это абсолютная херня! Максим не оскорблял русский народ, он не позволял себе никаких жестких высказываний. Он все сделал очень талантливо и интеллигентно. Очень неприятно, что такие люди, как Симоньян, вообще имеют право, как они считают, открывать свой поганый рот!" – сказал Панин.

Артист также официально извинился перед супругами за то, что однажды оскорбил их публично.

"Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима сказать то, что я не должен был говорить. И в адрес Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна – великая женщина, и я ни при каких условиях не имел права позволять себе такие слова", – заявил Панин.