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20 апреля, 2022
 
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"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне

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Мозговая о российской оппозиции: Агрессивное, с неумирающим имперским запашком, иногда достаточно продвинутое и даже интеллектуальное, но по сути своей это мусор!
Мозговая о российской оппозиции: Агрессивное, с неумирающим имперским запашком, иногда достаточно продвинутое и даже интеллектуальное, но по сути своей это мусор!
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 19 апреля в Facebook заявила, что в среде российской оппозиции не осталось адекватных людей и "хороших русских".

"Все адекватные уехали уже давно и еще в 2014 году осудили аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Возможно, пару сот остались в самой Рашке. Но это просто даже не один процент! Все остальное: оппозиция, либералы и прочее... Это биомусор! Агрессивное, с неумирающим имперским запашком, иногда достаточно продвинутое и даже интеллектуальное, но по сути своей это мусор! Поэтому не ищите там хороших русских! Их там нет!" – заявила Мозговая.

Она сопроводила пост скриншотом поста российской журналистки Юлии Латыниной с рассуждениями о наступлении РФ на Донбассе, в которой та рассуждала о стратегии российской армии, а не осуждала войну.

"Вместо того, чтобы сосредоточить мощную группировку и бросить на прорыв, они просто скармливают солдат украинской арте и ВОПам маленькими порциями. Какая главная забота российского генерала? Отчитаться перед Путиным, что все идет", – говорится в посте.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2112902822211477

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, оппозиция, война, война России против Украины, Алена Мозговая, продюсер, русские
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