Похороны любимой секс-куклы – на рынке ритуальных услуг Японии появилась новая услуга

Ранее секс-куклы, пришедшие в негодность, оказывались на свалке. Это вызывало ряд неудобств морального и эмоционального характера как у посторонних людей, так и у тех, кому приходилось расставаться с латексным сексуальным партнером.

Латексные женщины японцев после своей "смерти" будут захоронены со всеми почестями Фото: EPA

Японская компания ритуальных услуг из г. Хигасиосака (префектура г. Осака, население – 0,5 млн человек) предлагает японцам по-человечески проститься со своими секс-игрушками. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Хигасиосакская компания ритуальных услуг предлагает владельцам секс-кукол три варианта похоронных обрядов. За $250 можно заказать общую для нескольких секс-игрушек церемонию погребения.

Пакет похоронных услуг за $450 включает в себя торжественное прощание с пришедшей в негодность секс-куклой и выдачу сертификата о ее "смерти".

По желанию клиента сотрудники ритуальной компании перед утилизацией и погребением секс-изделия могут прочитать прощальную речь и упаковать часть "усопшей" куклы на память. Эта услуга обойдется японцам в $826.

Утилизация резиновых кукол является серьезной проблемой для Японии – ежегодно там продается около 2 тыс. секс-манекенов. Чтобы избавиться от старой секс-игрушки, владельцам приходилось выбрасывать их в мусор.

Моральный аспект утилизации секс-кукол активно обсуждался японцами в интернете. Многие пользователи писали, что реалистичная внешность секс-манекенов вызывает у них привязанность, а перспектива избавление от секс-кукол без какой-либо церемонии прощания – болезненные эмоции.

Как пишет издание VIKE, выброшенные на свалку куклы часто являлись поводом для истерик у прохожих, которые принимали их за тела людей.

Церемония прощания с неодушевленными предметами не является для Японии редкостью. Японцы верят, что каждый предмет обладает душой.