"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет

"Если бы знать в те свои 16, какие пердимонокли тебе приготовила судьба", – подписала Мозговая фото.
Кадр вызвал множество позитивных отзывов у подписчиков.
"Такая нежная, красивая", – написала Юлия Мамонтова.
"Вы тут похожи на Ассоль", – считает Елена Гонец.
"Красивая. Такой бы носил портфель", – прокомментировал Sergey Kotsybinskyi.
После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.