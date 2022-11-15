"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет

Мозговая вспомнила себя в подростковом возрасте Фото: Олена Мозгова / Facebook

"Если бы знать в те свои 16, какие пердимонокли тебе приготовила судьба", – подписала Мозговая фото.

Кадр вызвал множество позитивных отзывов у подписчиков.

"Такая нежная, красивая", – написала Юлия Мамонтова.

"Вы тут похожи на Ассоль", – считает Елена Гонец.

"Красивая. Такой бы носил портфель", – прокомментировал Sergey Kotsybinskyi.