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15 ноября, 2022
 
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"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет

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Мозговая вспомнила себя в подростковом возрасте
Мозговая вспомнила себя в подростковом возрасте
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер, 48-летняя Алена Мозговая 14 ноября на своей странице в Facebook выложила архивное фото, на котором ей 16 лет.

"Если бы знать в те свои 16, какие пердимонокли тебе приготовила судьба", – подписала Мозговая фото. 

https://www.facebook.com/mozgovaolena74/posts/pfbid0MHu3hBbhfo2EvHQ9W9bnp4Sbuk9U1ehgbRECWcyp8dd3pYaiLszUqoekBoVGk3dCl

Кадр вызвал множество позитивных отзывов у подписчиков. 

"Такая нежная, красивая", – написала Юлия Мамонтова.

"Вы тут похожи на Ассоль", – считает Елена Гонец.

"Красивая. Такой бы носил портфель", – прокомментировал Sergey Kotsybinskyi.

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

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