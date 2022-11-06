Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2022
 
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"Показала пышное декольте в платье, усыпанном стразами". 56-летняя Хайек вышла в свет в облегающем наряде на тонких бретельках. Фото, видео

   
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Наиболее известные картины с участием Хайек "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки"
Наиболее известные картины с  участием Хайек – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки"
Фото: ЕРА

Голливудская актриса Сальма Хайек 5 ноября посетила ежегодный гала-концерт фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art + Film Gala в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Фото знаменитости опубликовало фотоагентство ЕРА.

Таблоид Daily Mail отмечает, что 56-летняя актриса появилась на красной дорожке в компании своего 60-летнего мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино.

ВИДЕО
Видео: ELN / YouTube

В публикации отмечается, что звезда "показала пышное декольте в ослепительном зелено-розовом платье с эффектом омбре, усыпанном сверкающими стразами". 

Контекст:

Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения дочери. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена. 

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года. 

Теги: платье, Сальма Хайек, актриса
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