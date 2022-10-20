  "Получаются очень вкусными и пышными". Как быстро приготовить кексы в микроволновке. Рецепт от кулинарного блогера

Выпекать кексы в микроволновке необходимо при максимальной мощности в течение одной минуты Фото: depositphotos.com

Для приготовления двух кексов понадобится:

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

2 ст. л. молока;

2 ст. л. подсолнечного масла;

2 ст. л муки;

0.5 ч. л. разрыхлителя;

8 г какао.

Смешиваем в емкости яйцо с сахаром, вливаем молоко, подсолнечное масло, перемешиваем и добавляем муку, разрыхлитель и какао. Замешиваем тесто жидкой консистенции.

"Переливаем тесто в формы, которые подходят для микроволновки. Заполняем формы не более, чем на половину", – отметила блогер.

Выпекать кексы необходимо при максимальной мощности в течение одной минуты. По желанию в тесто можно добавить кусочки шоколада или фруктов. Готовность кексов проверяется деревянной шпажкой, при необходимости кексы нужно вернуть в микроволновку и допечь.

Перед подачей на стол кексы можно посыпать пудрой. Блогер рекомендует есть такой десерт теплым.

"Кексы хорошо отсоединяются от чашки, получаются очень вкусными и пышными", – подчеркнула кулинарный эксперт.

ВИДЕО