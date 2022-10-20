  "Получаются очень вкусными и пышными". Как быстро приготовить кексы в микроволновке. Рецепт от кулинарного блогера

Для приготовления двух кексов понадобится:
Смешиваем в емкости яйцо с сахаром, вливаем молоко, подсолнечное масло, перемешиваем и добавляем муку, разрыхлитель и какао. Замешиваем тесто жидкой консистенции.
"Переливаем тесто в формы, которые подходят для микроволновки. Заполняем формы не более, чем на половину", – отметила блогер.
Выпекать кексы необходимо при максимальной мощности в течение одной минуты. По желанию в тесто можно добавить кусочки шоколада или фруктов. Готовность кексов проверяется деревянной шпажкой, при необходимости кексы нужно вернуть в микроволновку и допечь.
Перед подачей на стол кексы можно посыпать пудрой. Блогер рекомендует есть такой десерт теплым.
"Кексы хорошо отсоединяются от чашки, получаются очень вкусными и пышными", – подчеркнула кулинарный эксперт.