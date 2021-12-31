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31 декабря, 2021
 
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"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа

Седокова: Лучшие идеи для семейных фотосессий у нас
Седокова: Лучшие идеи для семейных фотосессий – у нас
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 31 декабря опубликовала в Instagram новогодние снимки, на которых запечатлена вместе с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой в образах Снегурочки и Деда Мороза.

Седокова выбрала для фотосессии короткое красное платье без бретелек, дополнив образ шапкой и красными чулками.

На первых двух фото Седокова запечатлена на руках у мужа с высоко поднятой ногой, а на других позирует в кадре, широко расставив ноги перед объективом. На последнем снимке певица изображена в объятиях мужа, оголившего торс. 

"Лучший мой подарочек – это ты. Лучшие идеи для семейных фотосессий – у нас", – подписала фото артистка.

"Вау! Вот это самые сексуальные Снегурочка с Дедом Морозом, которых я когда-либо видел", – написал один из подписчиков артистки. 

"Красиво, но вульгарно", – прокомментировали снимки Седоковой фолловеры.

"Порно какое-то", – возмутились в сети. 

"Вот это муж и жена. Вот это страсть и любовь", – восхитились поклонники.

Контекст:

Седокова родилась в Киеве в 1982 году. В 2002 году некоторое время работала ведущей на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год  была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за Тимму. Он моложе супруги на девять лет. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: Новый год, Санта-Клаус, Анна Седокова, Дед Мороз, порно, Янис Тимма
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